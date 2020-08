BNR reduce dobanda de politica monetara

"In sedinta de astazi, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, dar si in conditiile incertitudinilor extrem de ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 6 august 2020; totodata, a decis reducerea la 1% pe an, de la 1,25% pe an, a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit, si la 2% pe an, de la 2,25% pe an, a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard). De asemenea, Consiliul de administratie al BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit", arata BNR.In conditiile unui deficit de lichiditate pe piata monetara, Consiliul de administratie al BNR a hotarat continuarea efectuarii de operatiuni repo si a cumpararii de titluri de stat in lei de pe piata secundara."Consiliul de administratie al BNR considera ca, in conditiile decalajelor de transmitere a impulsurilor scaderilor ratei dobanzii de politica monetara, o asemenea calibrare a conduitei politicii monetare este de natura sa sustina redresarea activitatii economice pe orizontul prognozei, in vederea aducerii si consolidarii pe termen mediu a ratei anuale a inflatiei in linie cu tinta de inflatie de 2,5% +/-1 punct procentual, in conditii de protejare a stabilitatii financiare", precizeaza banca centrala.Pe plan intern, datele si informatiile aparute dupa sedinta de politica monetara a CA al BNR de la finele lunii mai au evidentiat un impact sever al pandemiei de coronavirus, mai ales in aprilie, dar si efectele economice si financiare ale inceperii relaxarii graduale in luna mai a masurilor restrictive."Economia globala si cea europeana au inceput sa se redreseze in luna mai, pe fondul retragerii treptate a restrictiilor de mobilitate fizica, ramanand insa la niveluri mult inferioare celor prevalente anterior raspandirii infectiei cu coronavirus. In acelasi timp, dinamica recuperarii lor ramane incerta pe termen scurt, fiind dependenta de evolutia pandemiei si a masurilor asociate, dar si sustinuta de masurile fiscale implementate de autoritati, ...citeste mai departe despre " BNR reduce dobanda de politica monetara " pe Ziare.com