VIDEO BMW a prezentat noul iDrive - cel mai inovativ sistem multimedia din istoria marcii

Noutatile noului sistem, potrivit autoblog.md:- Monitoare curbate- Ecran central indreptat spre sofer- Comenzi vocale- Disparitia a peste jumatate dintre butoanele fizice- Design minimalist- Sistemul va interactiona si cu cheia masinii prin intermediul unei tehnologii radio de banda larga. Practic, o sa stie cand se apropie soferul de masina.