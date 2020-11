Blue Air va suplimenta zborurile pe ruta Bucuresti-Londra in perioada sarbatorilor de iarna. Biletele pornesc de la 29,99 euro

In perioada 5 decembrie 2020 - 9 ianuarie 2021 compania va introduce 6 zboruri pe saptamana. Preturile biletelor pornesc de la 29.99 euro/ segment, taxe incluse.Zborurile pe ruta Bucuresti - Londra Heathrow in perioada 5 decembrie 2020 - 9 ianuarie 2021:- Decembrie 2020: 05.12.2020, 12.12.2020, 19.12.2020 - ZBORURI NOI- Ianuarie 2021: 02.01.2021, 09.01.2021 - ZBORURI NOIBlue Air este o companie aeriana romaneasca Low Cost - Low Complexity. Compania opereaza avioane tip Boeing 737.