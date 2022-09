Blue Air, „cronica unui faliment anunțat”. Cine sunt vinovații care „nu au dat doi bani pe pasageri"

Situatia actuala a Blue Air reprezinta "cronica unui faliment anuntat", vinovatii fiind in primul rand actionarii companiei, care "nu au dat doi bani pe pasageri", a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, prim-vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Alin Burcea.

Potrivit datelor prezentate de Alin Burcea, pierderile suferite de operatorii de turism, care au fost obligati sa cumpere alte bilete de avion pentru repatrierea turistilor, sau pentru onorarea contractelor, se ridica la aproximativ 3 milioane de euro.

Oficialul Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism considera ca astfel de situatii pot fi evitate prin infiintarea unui fond de garantare a pasagerilor, prin colectarea unei sume mici, de 0,5 euro, pentru fiecare zbor, astfel incat acestia sa fie desbagubiti in astfel de situatii. El considera ca acelasi tip de fond de garantare ar trebui infiintat si la nivelul agentiilor de turism pentru ca turistii sa isi recupereze toti banii in cazul unui faliment al operatorilor din domeniu.

El a spus ca isi doreste ca Directia Nationala Anticoruptie, sau Corpul de control al prim-ministrului, sa efectueze o ancheta in cazul zborurilor anulate de catre compania Blue Air.

ANAT isi doreste totodata si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2 din 2018, prin care sunt reglementate pachetele de servicii de calatorie, Burcea afirmand ca nu este normal ca agentiile de turism sa raspunda pentru un eventual faliment al unei companii aeriene.

AGERPRES: Cine credeti ca este responsabil pentru situatia de la Blue Air?

Alin Burcea: In primul rind, principalii vinovati sunt actionarii. Ei stiu cel mai bine situatia companiei si singurul mod in care au actionat a fost crearea unei noi companii in 2021, Hello Jet. Se dorea, probabil, preluarea activitatii Blue Air pe aceasta noua companie, ori, daca te pregatesti sa faci acest lucru, este clar ca stiai foarte clar ce se intampla la Blue Air. In opinia mea, este strigator la cer faptul ca au stiut ce se intampla, au mai facut o companie, dar nu au dat doi bani pe pasagerii care vor pierde bani.

De asemenea, statul este la fel de vinovat, daca nu chiar mai vinovat. Statul are doi reprezentanti in Consiliul de Administratie, care s-au bucurat sa castige sume importante pentru participarea la sedinte, dar care nu au actionat in niciun fel. Ministerul Mediului a luat m ...citeste mai departe despre "Blue Air, "cronica unui faliment anuntat". Cine sunt vinovatii care "nu au dat doi bani pe pasageri"" pe Ziare.com

