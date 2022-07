Blue Air se pregăteşte să iasă din piaţă. ANPC: ”Trage de timp să nu returneze banii consumatorilor”

Blue Air se pregateste sa iasa din piata si tergiverseaza primirea procesului verbal privind amenda aplicata de ANPC si privind obligatia de a da consumatorilor banii inapoi, a afirmat, luni, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, intr-o conferinta de presa.

"Blue Air de mult lua in calcul iesirea de pe piata. Conform deciziei ANPC, ei trebuie sa dea banii inapoi consumatorilor si sa le plateasca despagubiri in termen de 10 zile de la primirea procesului verbal, insa trag de timp. Nu au venit sa il ridice, asa cum era normal. Noi am trimis procesul verbal prin posta, cu confirmare de primire, iar acum asteptam sa se intoarca refuzul de primire.

Urmatorul pas este sa afisam pe geam decizia de amenda. In mod normal, daca stii ca esti nevinovat, vii sa ridici procesul verbal si il contesti in instanta, dar daca nici macar nu vii sa-l ridici, aceasta arata ca vrei sa tragi de timp. Ca poate intre timp mai anunti niste curse pe care le anulezi in ultimul moment", a spus Constantinescu.

El a aratat ca, din pacate, nu prea sunt sanse ca oamenii sa-si primeasca banii inapoi, atata timp cat compania nu si-a platit nici macar propriii angajati. "Am primit mailuri de la angajati ai Blue Air care ne spun ca nu si-au mai primit banii de trei luni si ne spun "de unde sa dea banii clientilor daca nici noua nu ne dau", a sustinut presedintele ANPC.

Acesta a precizat ca tot ce contine procesul verbal a fost discutat deja cu un reprezentant al companiei, la sediul ANPC.

"Intre intocmirea procesului verbal si stabilirea sanctiunii am avut o intalnire cu un reprezentant al Blue Air, domnul Nastase, impreuna cu comisarii ANPC care au intocmit documentul de control. Ne scotea putin la tabla si ne spunea ca ar fi gresit sa fie sanctionat Blue Air pentru ca situatia financiara este discutabila. Am discutat punctual situatia la noi la birou, inclusiv ce s-a intamplat cu banii consumatorilor. Au fost 73.000 de consumatori vatamati, consumatori vulnerabili, carora nu li s-au rambursat banii, nici macar portofelul electronic nu era functional. El a admis ca acesta este numarul consumatorilor vatamati", a aratat Constantinescu.

El a relatat ca a propus inclusiv o varianta prin care sumele sa fie transformate in actiuni Blue Air, lucru neacceptat de catre reprezentantul co ...citeste mai departe despre "Blue Air se pregateste sa iasa din piata. ANPC: "Trage de timp sa nu returneze banii consumatorilor"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.