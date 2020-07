Blue Air anuleaza 64 de zboruri Romania - Italia si Romania - Cipru. Ce optiuni au pasagerii care au cumparat bilete

"Ca urmare a deciziei autoritatilor italiene si cipriote de a introduce masura autoizolarii obligatorii de 14 zile si a supravegherii medicale pentru toate persoanele care sosesc din Romania sau care s-au aflat in tranzit prin tara noastra in ultimele doua saptamani, Blue Air este nevoita sa anuleze un numar semnificativ de zboruri intre Romania si Italia si intre Romania si Cipru.In acest moment, sunt afectate 64 de zboruri planificate in perioada 3 - 31 august 2020, urmand ca lista sa fie actualizata permanent in functie de durata restrictiilor impuse de autoritatile italiene. Rutele afectate de aceste anulari sunt: Bucuresti Otopeni - Milano Malpensa, Florenta, Napoli; Bacau - Bergamo, Torino, Roma Fiumicino; Iasi - Torino; Bucuresti Otopeni - Larnaca", precizeaza Blue Air intr-un comunicat transmis marti AGERPRES.Pasagerii Blue Air afectati de aceste anulari vor primi toate detaliile referitoare la optiunile pe care le au la dispozitie pe e-mailul furnizat in momentul rezervarii biletului. Acestia pot opta pentru reprogramarea gratuita a calatoriei in primele 7 zile de la data initiala a zborului direct printr-un e-mail catre adresa zbor.anulat@blueair.aero.In cazul in care pasagerul nu opteaza pentru rebooking gratuit, dupa cele 7 zile de la data zborului anulat, Blue Air va transfera automat contravaloarea biletului in portofelul electronic Blue Wallet al persoanei care a efectuat achizitia, de unde banii vor putea fi utilizati in termen de 2 ani pentru a cumpara bilete pentru orice alta destinatie deservita de Blue Air.Blue Air este cea mai mare companie aeriana romaneasca dupa numarul de pasageri transportati, cu un model de business bazat pe reducerea complexitatii, respectiv Low Cost - Low Complexity, se mentioneaza in comunicat. Compania opereaza avioane tip Boeing 737 iar in cei 15 ani de activitate a transportat peste 30 de milioane de pasageri si a zburat peste 340 milioane de kilometri. Compania este certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) de catre International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membra cu drepturi depline IATA. ...citeste mai departe despre " Blue Air anuleaza 64 de zboruri Romania - Italia si Romania - Cipru. Ce optiuni au pasagerii care au cumparat bilete " pe Ziare.com