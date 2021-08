Peste 1.100 de blocuri din Sectoarele 3, 4 și 5 din București rămân fără apă caldă timp de 3 zile

1.181 de blocuri din Sectoarele 3, 4 si 5 din Capitala raman fara apa calda in intervalul 31 august- 3 septembrie.

In aceasta perioada se fac lucrari de remediere a unor avarii pe conducta de termoficare, anunta Compania Municipala Termoenergetica.

Furnizarea apei calde va fi reluata pe 3 septembrie, ora 8.00.

"Lucrarile sunt esentiale pentru pregatirea sistemului de termoficare si pentru functionarea acestuia in conditii de siguranta in sezonul viitor de incalzire si vor fi efectuate in zona strazii Releului, a Splaiului Unirii si a Targului Vitan. Furnizarea apei calde pentru un numar de 99 puncte si module termice, care alimenteaza 1181 blocuri si imobile din sectoarele 3, 4 si 5 va fi sistata pana vineri, 03 septembrie 2021, ora 08.00. Lucrarea are un specific complex, fiind deosebit de importanta pentru imbunatatirea furnizarii agentului termic in sectoarele 3 si 4", se arata in comunicatul de presa transmis de Termoenergetica.

