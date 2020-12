Bitedefender, avertizare in privinta unor mail-uri frauduloase, ce pretind a fi trimise de Posta Romana si Banca Transilvania

Conform unui comunicat remis, luni, 21 decembrie, in cazul campaniei asociate de infractori cu Posta Romana, oamenilor li se cere sa acceseze un link infectat ca sa achite costurile de expediere pentru un colet prin introducerea datelor de card pe o pagina controlata de infractori.Mesajele care pretind a fi trimise in numele Bancii Transilvania indeamna potentialele victime sa descarce o confirmare de plata atasata e-mail-ului, care contine un fisier executabil infectat. Odata ce victima acceseaza fisierul infectat din e-mail-ul aparent legitim, amenintarea numita Agent Tesla se instaleaza pe sistem si e capabila sa transmita atacatorilor informatiile stocate si activitatea de pe dispozitiv."Pentru a parea cat mai credibile, e-mail-urile se folosesc in mod fraudulos de logo-urile si culorile companiilor in cauza si sunt scrise concis si lizibil. Printre schimbarile notabile se numara renuntarea la mesajele lungi si scrierea tot mai corecta a textelor, fara erorile gramaticale specifice pana acum acestor tipuri de inselatorii", precizeaza expertii Bitdefender.In lunile iunie si august, specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat campanii similare de e-mail-uri frauduloase trimise in mod inselator in numele unor organizatii precum Posta Romana, Banca Comerciala Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS si care instalau amenintari de spionaj pe calculatorul infectat sau vizau furtul datelor de card.Bitdefender le recomanda utilizatorilor sa foloseasca direct pagina de internet a companiei pentru conectarea la diverse conturi si sa evite sa fie directionati catre aceasta dinspre un e-mail sau mesaj cu origine incerta, sa verifice cu atentie expeditorul e-mail-ului si adresa acestuia inainte de a accesa link-uri sau de a descarca documente atasate, sa evite sa acceseze fisiere executabile sau link-uri venite odata cu e-mail-uri suspecte de la expeditori de la care nu asteapta vreun mesaj.Totodata, le recomanda sa foloseasca o solutie de securitate performanta capabila sa depisteze amenintari informatice si sa blocheze instalarea acestora pe d ...citeste mai departe despre " Bitedefender, avertizare in privinta unor mail-uri frauduloase, ce pretind a fi trimise de Posta Romana si Banca Transilvania " pe Ziare.com