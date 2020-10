Tema COVID atrage Biserica Ortodoxa in campania electorala. Cum poate deveni BOR un factor de divizare in societate

La exact cinci ani de la tragedia din Colectiv, un alt moment marcant in care Biserica Ortodoxa s-a aflat in contratimp cu sentimentul general din societate, in opinia sociologilor, institutia isi dovedeste incapacitatea de a tine pasul cu nevoile societatii riscand sa devina, prin politizarea acestui subiect, un factor in plus de diviziune in cadrul societatii."Imi amintesc momentul Colectiv si reactia neadecvata a Bisericii Ortodoxe, cel putin in primele zile de dupa tragedie, cred ca de atunci a devenit foarte vizibil hiatusul care exista intre biserica si o parte importanta a societatii. Dupa acest episod Biserica a tot incercat sa umple acest gol, numai ca pare ca a incercat cu mijloace neadecvate - temandu-se ca pierde teren in fata altor biserici s-a implicat nepermis de mult in referendumul pentru familia traditionala, apoi, in actuala criza sanitara, a avut tot timpul pozitii oscilante. In orice caz, nu a avut o atitudine clara de sustinere a restrictiilor necesare pentru controlul pandemiei.Poate ca Biserica Ortodoxa sesizeaza faptul ca este departe de o anumita parte a societatii, poate ca sesizeaza ca are o problema, dar nu gaseste deloc mijloacele adecvate de a umple aceasta prapastie. Vad ca biserica incearca sa fie mai activa, insa vedem cum aceasta iesire se face de cele mai multe ori printr-o atitudine agresiva, cum a fost si raspunsul adresat jurnalistului Cristian Tudor Popescu. E o atitudine pe care o poate avea cel mult un crestin, la nivel idividual, dar nu purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe, caci pana la urma reactia lui inseamna reactia Bisericii. Nu mi se pare deloc potrivit ca Biserica sa reactioneze impotriva unei luari de opinie particulare, chiar si atunci cand e considerata ofensatoare", este de parere sociologul Mircea Kivu.PSD-ul il aduce in campania electorala pe Patriarhul DanielLiderul PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit joi seara la un post de televiziune apropiat si, comentand conflictul dintre BOR si jurnalistul Cristian Tudor Popescu ...citeste mai departe despre " Tema COVID atrage Biserica Ortodoxa in campania electorala. Cum poate deveni BOR un factor de divizare in societate " pe Ziare.com