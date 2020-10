Bilantul COVID-19 in lume, dupa opt luni de pandemie: Tarile prelungesc starea de urgenta, sistemele sanitare sunt tot mai solicitate

Cu sistemele de sanatate solicitate aproape la capacitatea maxima, evolutia COVID-19 in lume este mult mai alarmanta decat ne-am fi imaginat la inceput.Ziare.com va prezinta un tablou al situatiei epidemice in lume dupa mai bine de opt luni de la izbucnirea crizei sanitare.Cifrele referitoare la evolutia situatiei epidemice corespund zilei de 30 octombrie, asa cum au fost ele raportate de Organizatia Mondiala a Sanatatii.RomaniaIn ultimele 24 de ore au fost raportate 6.546 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de imbolnaviri de la inceputul pandemiei. Alti 103 romani au murit, iar in sectiile de terapie intensiva din toata tara se afla internati 917 pacienti cu COVID-19.Pana vineri, 30 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 235.586 de cazuri, in timp ce 167.897 de pacienti au fost declarati vindecati.Cel mai mare numar de decese s-a inregistrat pe 28 octombrie 2020. Atunci autoritatile au transmis ca 107 de romani au murit din cauza coronavirusului.In prima luna de la debutul epidemiei in Romania, pe 26 martie, 123 de persoane erau declarate ca purtatori ai virusului.Evolutia cazurilor de SARS-CoV-2 de la noi din tara a fost una relativ lenta. In primele doua saptamani de la depistarea primului caz, in Romania nu erau raportate nici macar 50 persoane bolnave cu noul coronavirus, potrivit Digi24.Daca la inceput persoanele infectate erau, in general, romani intorsi din Italia, pe parcurs s-au inmultit cazurile comunitare, iar odata cu acestea si numarul cadrelor medicale diagnosticate cu SARS-CoV-2.In 11 martie au fost suspendate cursurile in invatamant, iar in 16 martie a fost decretata starea de urgenta.Au fost impuse restrictii de circulatie, suspendate curse aeriene, s-au inchis localurile publice si s-au interzis adunarile si competitiile sportive.Pe 24 martie, prin Ordonanta militara 3, circulatia tuturor persoanelor a fost restrictionata drastic.In prezent, Romania se afla in stare de alerta pentru inca 30 de zile, incepand cu 15 octombrie.Printre cele mai raspandite restrictii aplicate la nivel local se numara inchiderea restaurantelor (interiorul acestora) si purtarea mastilor de p ...citeste mai departe despre " Bilantul COVID-19 in lume, dupa opt luni de pandemie: Tarile prelungesc starea de urgenta, sistemele sanitare sunt tot mai solicitate " pe Ziare.com