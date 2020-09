UPDATE Inca un bancomat a fost aruncat in aer de hoti. Jaful a avut loc intr-un sat din judetul Galati

"La data de 15.09.2020, in jurul orei 04.00 I.P.J. Galati a fost sesizat prin SNUAU 112, despre faptul ca, in comuna Tulucesti, judetul Galati, bancomatul, apartinand unei unitati bancare, din incinta unei societati comerciale, prezinta urme de distrugere. Politistii ajunsi la scurt timp la fata locului au constatat faptul ca persoane necunoscute, ar fi fortat mecanic fanta de eliberare a bancnotelor de la acest bancomat. In urma deflagratiei, partea din spate a bancomatul a fost distrusa, iar din interior a fost sustrasa o suma de bani", a anuntat marti dimineata Politia.In cauza a fost intocmit un dosar penal, in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de "Furt calificat", fapta prevazuta si pedepsita de art.229 Cod Penal, de catre politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Galati, care au preluat cercetarile, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Galati.Atacul nereusit din LiestiSaptamana trecuta, persoane neidentificate pana acum au incercat sa sparga un bancomat la Liesti, in judetul Galati.Potrivit IPJ Galati, vineri, in jurul orei 4.00, Sectia 3 Politie Rurala Liesti a fost sesizata prin 112 de catre un angajat de la o agentie bancara din comuna Liesti, cu privire la faptul ca a fost declansata alarma din interiorul agentiei.Ajunsi la fata locului. Politistii au constatat faptul ca persoane necunoscute au incercat fortarea mecanica a fantei de eliberare a bancnotelor de la bancomatul amplasat la sediul acestei agentiei bancare din comuna Liesti, judetul Galati iar apoi au incendiat aceasta fanta."Nu au fost descoperite in zona sau in apropierea bancomatului substante explozive sau detonante", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, agent sef principal Ciprian Stoica.In cauza a fost deschis dosar penal in care se desfatoara cercetari pentru savarsirea infractiunii de "distrugere", cercetarile fiind derulate de politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Galati, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Liesti. La acest moment, indivizii care nu au fost prinsi nu au reusit sa fure nici un ban.Citeste si: Doua bancomate de la parterul unui bloc din Otopeni au fost aruncate in aer. Prejudiciul, inca necunoscut ...citeste mai departe despre " UPDATE Inca un bancomat a fost aruncat in aer de hoti. Jaful a avut loc intr-un sat din judetul Galati " pe Ziare.com