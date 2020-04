Banca Transilvania si eMAG doneaza inca 2 milioane de lei pentru lupta cu COVID-19

Astfel, suma donatiilor efectuate prin platforma pana acum ajunge la peste 11 milioane de lei."Este nevoie de noi si de sustinerea noastra si speram ca exemplul nostru sa ii inspire pe cat mai multi sa ni se alature pentru a putea sa ii ajutam pe cei care au nevoie de noi. Ne da speranta sa vedem cati oameni s-au alaturat initiativei si felul in care romanii s-au solidarizat acum. Nu uitati, facem asta pentru Romania", a spus Omer Tetik, CEO Banca Transilvania."Necesarul de materiale pentru spitale si cei care au grija de noi in aceste momente este inca foarte mare. La capatul fiecarui gest pe care noi il facem se afla un om care duce pentru noi greul in aceasta lupta cu un inamic invizibil. Fiecare donatie se traduce in materiale necesare pentru acesti oameni a caror recunostinta, sunt sigur, este infinita. Greul inca nu a trecut, sa le aratam ca suntem alaturi de ei", a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.Cele doua companii au lansat aceasta initiativa la inceputul acestei luni impreuna cu Mobexpert si Bitdefender.Din fondurile stranse pe platforma, sunt achizitionate materialele si aparatura necesara in spitale, dar si pentru medicii de familie, politistii, jandarmii si militarii aflati in linia intai, pe baza necesarului furnizat de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), in coordonare cu Ministerul Sanatatii.Ulterior, materialele sunt distribuite acolo unde este cea mai mare nevoie prin intermediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).Pana acum, prin program au fost directionate peste 5 milioane de masti de protectie cu trei pliuri catre medici de familie, politisti, jandarmi si militari.De asemenea, 350.000 de masti N95 (FFP2), cu grad ridicat de protectie au fost donate medicilor din spitale.Totodata, doua ventilatoare de inalta performanta Mindray SV600 achizitionate prin intermediul platformei Doneaza pentru linia intai au ajuns la Spitalul Judetean Suceava si la Spitalul Clinic Victor Babes din Bucuresti, sub coordonarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Initiativa a adunat in jurul ei peste 26.000 de oameni care s-au implicat cu donatii si 1.700 de compa ...citeste mai departe despre " Banca Transilvania si eMAG doneaza inca 2 milioane de lei pentru lupta cu COVID-19 " pe Ziare.com