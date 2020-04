25 de ventilatoare mecanice pentru respiratie, aparate de testare Covid-19 si consumabile - masti, manusi, combinezoane si dezinfectanti - au ajuns la peste 30 de spitale judetene si de prima linie din 25 de localitati din tara.Pe siteul bancii, in newsroom/Luptam impotriva Covid-19, sunt actualizate in timp real si transparent informatiile despre implicarea bancii.In anumite actiuni de donare, Banca Transilvania are parteneri precum Asociatia Daruieste Viata si Beard Brothers.De asemenea, BT este unul dintre initiatorii platformei Doneaza pentru linia intai, alaturi de alte companii romanesti, eMAG, Mobexpert si Bitdefender.Platforma a fost lansata pentru a solidariza romanii in sustinerea medicilor, personalului medical, politistilor, armatei si jandarmilor.In aceasta cursa cu timpul, cand cifrele inseamna oameni, BT a fost si este alaturi de romani, acolo unde este nevoie. ...citeste mai departe despre " Banca Transilvania a donat pana acum 1 milion de euro pentru romani, spitale si comunitate " pe Ziare.com