Avertizari de calatorie pentru Bulgaria si Suedia. MAE ne previne ca stam 6 ore la granita de sud

Astfel, MAE ii atentioneaza pe cei care intentioneaza sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze ca, din cauza numarului mare de cereri pentru tranzit transmise de misiunile diplomatice, durata de procesare a acestora de catre autoritatile bulgare a crescut in mod semnificativ, astfel ca timpii de asteptare la intrarea in tara pot ajunge pana la 6 ore.MAE aminteste ca tranzitarea teritoriului Bulgariei este permisa doar pentru intoarcerea in statul de resedinta si numai in cazurile in care se poate garanta parasirea imediata a tarii.Conform reglementarilor in vigoare, romanii pentru care se permite tranzitul pe teritoriul Bulgariei trebuie sa informeze in prealabil Ambasada Romaniei la Sofia, care, cu sprijinul Ministerului bulgar al Afacerilor Externe, obtine acordul Ministerului bulgar al Afacerilor Interne cu privire la punctele de trecere a frontierei pentru intrare, respectiv iesire pentru trecerea in regim de tranzit.Avand in vedere numarul foarte mare de solicitari de aprobare a intrarii/tranzitului pe teritoriul Bulgariei, MAE recomanda romanilor care vor sa tranziteze aceasta tara pentru a ajunge in Romania sa informeze Ambasada Romaniei la Sofia cu minimum 48 de ore inainte de data sosirii in tara vecina, pentru a putea efectua demersurile necesare pe langa autoritatile bulgare cu privire la traseul de tranzit.Astfel, cetatenii romani sunt rugati sa transmita o solicitare pe adresa de e-mail a Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Sofia: sofia.consul@mae.ro.Solicitarea transmisa trebuie sa contina urmatoarele informatii:1) numele si prenumele persoanelor;2) numarul pasaportului / seria si numarul cartii de identitate;3) data intrarii pe teritoriul Bulgariei (data si ora zborului, daca este cazul);4) traseul tranzitului (punctul de intrare, respectiv punctul de iesire in/din Bulgaria);5) daca este disponibil, numarul de inmatriculare al mijlocului de transport care asigura deplasarea pe teritoriul Bulgariei.Suedia: Prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana la 11 noiembrie 2020De asemenea, MAE informeaza ca autoritatile suedeze au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana la data de 11 noiembrie 2020.Astfel, MAE recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca detin in permanenta asupra lor, pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Suediei, un