Avertismentul specialistilor: Coronavirusul poate rezista pe bancnote timp de o luna

Studiul atrage atentia asupra riscurilor pe care le aduce manipularea banilor, a echipamentelor cu touchscreen sau a diferitelor manere si bare, scrie Bloomberg, citata de Digi24.Cercetatorii de la Centrul Australian pentru Prevenirea Bolilor au aratat ca SARS-CoV-2 este "extrem de puternic", reusind sa supravietuiasca la temperatura camerei (20 de grade Celsius) timp de 28 de zile pe suprafete line precum ecranele telefoanelor mobile sau bancnotele de plastic, in timp ce durata de supravietuire a virusului gripal este de 17 zile.In schimb, virusul supravietuieste mai putin de o zi pe unele suprafete daca temperatura este de 40 de grade, potrivit unui studiu publicat in Virology Journal. Astfel, aceste cercetari aduc noi dovezi ca noul coronavirus supravietuieste mai mult pe vreme rece, facandu-l mai greu de controlat iarna decat vara."Rezultatele noastre arata ca SARS-CoV-2 poate ramane contagios pe diverse suprafete, pe perioade lungi de timp, ceea ce subliniaza necesitatea mentinerii unor bune obiceiuri precum spalarea mainilor si curatarea suprafetelor", spune Debbie Eagles, directorul-adjunct al Centrului.In acelasi timp, coronavirusul are tendinta de a rezista mai bine pe surpafete fine, lipsite de asperitati, comparativ cu cele mai aspre, cum ar fi bumbacul.Specialistii atrag atentia cu precadere asupra bancnotelor, care au o mare circulatie. De altfel, inainte chiar de a fi declarata pandemia de coronavirus, China proceda la decontaminarea bancnotelor de hartie, iar masuri similare au fost avute in vedere si in Coreea de Sud si SUA.