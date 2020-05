Avertisment al OMS: Majoritatea populatiei mondiale ramane expusa infectarii cu noul coronavirus

"OMS intelege deplin dorinta unor tari de a-si relua activitatile. Tocmai pentru ca dorim o recuperare mondiala cat mai rapida posibil, indemnam statele sa fie prudente" cu masurile de relaxare, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus."Cei care avanseaza prea rapid (cu relaxarea) fara sa dispuna de un sistem sanitar public capabil sa detecteze si sa suprime transmiterea (virusului) risca sa-si afecteze propria redresare", a explicat el, dupa ce a deschis adunarea anuala a organizatiei, considerata istorica in contextul pandemiei de COVID-19 si care se desfasoara online.Potrivit directorului general al OMS, rezultatele testelor serologice efectuate in zeci de tari arata ca mai putin de 10% din populatie are anticorpi fata de virusul SARS-CoV-2, procent care poate merge pana la cel mult 20% doar in cazul regiunilor cele mai afectate, unde virusul a circulat intens. Aceste rezultate lasa fara fundament teoriile unor experti care sustin ideea unei imunizari de grup ca modalitate de a opri pandemia.Tedros Ghebreyesus a mai evidentiat faptul ca niciuna dintre masurile luate de diferite state pentru franarea transmiterii virusului nu poate fi eficienta daca este luata in mod izolat, fiind nevoie de o combinatie de masuri, inclusiv testarea si detectarea noilor cazuri, izolarea celor infectati, trasarea contactilor acestora si masuri generale de izolare pentru distantarea sociala, numai tarile care au luat astfel de masuri obtinand pana in prezent rezultate bune in combaterea epidemiei.Pe de alta parte, directorul OMS a promis ca el si echipa sa vor actiona cu transparenta si vor sustine solicitarile pentru o evaluare a modului in care aceasta organizatie a actionat in diferitele etape ale pandemiei.El a sustinut in acest sens o rezolutie prezentata de Uniunea Europeana la aceasta reuniune a OMS si care prevede o evaluare completa si impartiala a deciziilor luate de forurile de conducere ale acestei organizatii care a fost criticata public de presedintele american Donald Trump pentru modul in care a gestionat raspunsul fata de pandemie.Liderul de la Casa Alba l-a acuzat in special pe Ghebreyesus ca ar avea o relatie pre ...citeste mai departe despre " Avertisment al OMS: Majoritatea populatiei mondiale ramane expusa infectarii cu noul coronavirus " pe Ziare.com