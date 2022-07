Zelenski avertizează Europa. Rusia va încerca să oprească gazele complet „în cel mai acut moment”

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Rusia va incerca nu doar sa limiteze livrarile de gaze catre Europa, ci chiar sa le opreasca complet, "in cel mai acut moment". "Rusia nu a jucat niciodata dupa reguli in sectorul energetic", a afirmat Zelenski, criticand decizia Canadei de a permite exportul unei turbine vitale pentru a ajuta la repararea gazoductului Nord Stream 1.

"In primul rand, Ministerul Afacerilor Externe a fost nevoit sa convoace reprezentantul Canadei in tara noastra din cauza unei exceptii absolut inacceptabile de la regimul de sanctiuni impotriva Rusiei. Nu este vorba doar despre niste turbine Nord Stream pe care Canada nu ar trebui sa le aiba, dar pe care totusi a decis sa le predea - sa o predea, de fapt, Rusiei. Este vorba despre reguli comune", a afirmat Zelenski, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare.

Presedintele ucrainean afirma ca, "daca un stat terorist poate stoarce o astfel de exceptie de la sanctiuni, ce exceptii va dori maine sau poimaine".

"Aceasta intrebare este foarte periculoasa. Mai mult, este periculoasa nu numai pentru Ucraina, ci si pentru toate tarile lumii democratice", a mai afirmat Zelenski.

"Decizia privind exceptia de la sanctiuni va fi perceputa la Moscova exclusiv ca o manifestare de slabiciune. Aceasta este logica lor. Si nu exista nicio indoiala ca Rusia va incerca nu doar sa limiteze cat mai mult posibil, ci sa opreasca complet furnizarea de gaze catre Europa in cel mai acut moment. Pentru asta trebuie sa ne pregatim acum, asta este ceea ce este provocat acum", sustine Zelenski.

Potrivit acestuia, fiecare concesie in astfel de conditii este perceputa de conducerea rusa ca "un stimulent pentru o presiune suplimentara, mai puternica".

"Desigur, aceasta decizie privind o turbina, care duce la multe alte probleme, poate fi inca revizuita. Rusia nu a jucat niciodata dupa reguli in sectorul energetic si nu va juca acum decat daca vede tarie", a mai declarat Zelenski.

Canada va returna Germaniei o turbina reparata care este necesara pentru gazoductul Nord Stream 1, care ar putea contribui la asigurarea fluxurilor continue de energie pana cand Europa va pune capat dependentei de gazul rusesc, a declarat ministrul canadian al resurselor naturale.

Guvernul canadian a explicat ca va emite "un permis limitat in timp si revocabil" pentru a scu

