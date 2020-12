Averile personajelor-cheie din Posta Romana. Membri de partid cu case in America si bijuterii de zeci de mii de euro

Horia GrigorescuHoria Grigorescu este directorul general al Postei Romane de la sfarsitul anului 2019 si este membru PNL. Inainte de a obtine aceasta functie, a lucrat ca avocat.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un apartament in Sectorul 1 din Bucuresti, cumparat in 2014, cu o suprafata de aproximativ 69 de metri patrati.Conduce un Volkswagen Jetta, fabricat in 2012, obtinut prin cumparare.Are un cont bancar, in care declara 141.140 de lei. Mai noteaza economii cash de 45.000 de lei, respectiv 13.000 de euro in conturile de economii.Declara un venit anual de 185.783 de lei, obtinuti din activitatile de la firma de avocatura.Fiind vorba despre anul fiscal 2019, veniturile de la Posta Romana nu sunt mentionate deoarece a fost numit in functie la sfarsitul anului 2019.Florin Valentin StefanFlorin Valentin Stefan este director adjunct la Posta Romana si membru PNL.Declara un teren in Crevedia Mare, Giurgiu, cumparat in 2008, cu o suprafata de 2.500 de metri patrati.Mai noteaza un apartament in Silver Spring, Statele Unite ale Americii, cumparat in 2016, cu o suprafata de 100 de metri patrati, care este pe numele sotiei lui, Eunice Kim Stefan.Conduce o Honda fabricata in 2008, obtinuta prin cumparare.Are 12 conturi curente, dintre care doar unul este deschis in Romania, in care are 9.600 de lei. Celelalte insumeaza 90.600 de dolari.Are un credit bancar, contractat in 2016, scadent in 2046, in valoare de 102.000 de dolari.Veniturile sale anuale sunt de 50.000 de dolari, de la o firma din America. Sotia lui castiga 60.000 de dolari anual, tot de la o firma din America. Fiind vorba despre anul fiscal 2020, veniturile de la Posta Romana nu sunt mentionate deoarece nu era inca pus in functie.Carmen AlecuCarmen Alecu este director general adjunct la Posta Romana din ianuarie 2020 si secretar general adjunct al Organizatiei Femeilor Liberale din Romania din iunie 2018.Declara o casa si patru apartamente. Casa este in Constanta, cumparata in 2004, cu o suprafata de 30 ...citeste mai departe despre " Averile personajelor-cheie din Posta Romana. Membri de partid cu case in America si bijuterii de zeci de mii de euro " pe Ziare.com