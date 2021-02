Averile directorilor STB, proveniti din locuri caldute, cum ar fi companiile municipale infiintate de Gabriela Firea

Mihai Petcu este director interimar al STB din 15 noiembrie 2020, fiind numit in mandatul lui Nicusor Dan. El face parte din Consiliul de Administratie al STB din 2017. Mihai Petcu a candidat la alegerile locale din 2016 din partea PMP. Cu toate ca nu a reusit sa prinda un loc in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a primit unul in Consiliul de Administratie al STB.Numirea nu a fost facuta de Nicusor Dan, ci de Consiliul de Administratie al STB, unde PSD-ALDE-PMP aveau majoritate la momentul respectiv.Ziare.com va propune o trecere in revista a directorilor STB, ale caror salarii incasate nu sunt deloc neglijabile.Mihai PetcuPotrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, pentru anul fiscal 2019, cand nu era inca director, ci doar membru al Consiliului de Administratie, Mihai Petcu detine un teren agricol si unul intravilan, ambele cumparate in 2008, cu o suprafata de 4.000, respective 3.800 de metri patrati.Mai detine un apartament, cumparat in 2020, cu o suprafata de 67 de metri patrati.Noteaza bijuterii in valoare de 5.000 de euro, dobandite in 2015, dar si un imprumut la banca de 65.000 de euro.Veniturile sale anuale erau de 17.290 de lei, dintr-o societate comerciala, la care se adauga 67.757 de lei, ca membru al Consiliului de Administratie al STB, adica aproximativ 5.646 de lei pe luna.Geani Oprica DabuGeani Oprica Dabu este director adjunct al STB, responsabilitatea lui fiind Directie Generala de Transport si Mentenanta.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un apartament, o casa si un spatiu comercial in Bucuresti.Conduce o Mazda 3, fabricata in 2018.Veniturile sale anuale sunt de 11.000 de lei, din chirie, si de 144.221 de lei, salariul de la STB, adica aproximativ 12.018 de lei pe luna.Mihai Iulian AnghelMihai Iulian Anghel este director general adjunct al STB si se ocupa de Directia Generala Politici Economice.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine o casa in Bragadiru, Ilfov, cumparata in 2019, cu o suprafata de 120 de metri pat ...citeste mai departe despre " Averile directorilor STB, proveniti din locuri caldute, cum ar fi companiile municipale infiintate de Gabriela Firea " pe Ziare.com