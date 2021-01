Ce averi au sefii Hidroelectrica. Compania de stat a inregistrat venituri uriase in ultimii ani

Directorii Hidroelectrica au un mandat de patru ani, iar cei care sunt acum la conducere si l-au inceput la jumatatea anului 2019.Ziare.com va propune o trecere in revista a averilor acestora, potrivit declaratiilor de avere pe care le-au completat in 2020.Bogdan Nicolae BadeaBogdan Nicolae Badea este presedintele directoratului.Acesta declara un apartament in Bucuresti, cumparat in 2006, cu o suprafata de 77 de metri patrati.Conduce o masina Alfa Romeo, fabricata in 2007, obtinuta prin cumparare.Detine aur, bijuterii si ceasuri in valoare de 65.000 de euro, dobandite in intervalul 2009-2020.Are 7 conturi curente, in care declara 62.776 de lei, 10.677 de dolari si 17.924 de euro.Noteaza doua imprumuturi acordate in nume personal. Primul, catre S.C. BNB Renewables Cons S.R.L., in valoare de 167.340 de lei, imprumut asociat. Al doilea este in valoare de 33.000 de euro, catre Madalina Iulia Darlea.Noteaza o sponsorizare pentru participarea la congresul SSNN, pe care a primit-o sotia lui, Monica Badea, in valoare de 8.906 lei.Bogdan Badea nu isi noteaza veniturile anuale, dar sotia lui castiga anual 132.179 de lei, ca medic la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni", din Bucuresti, si alti 14.668 de lei, din prestarea serviciilor medicale.Marian BratuMarian Bratu este membru al directoratului Hidroelectrica.Declara o casa in Bucuresti, cumparata in 2011, de 211 metri patrati.Conduce un BMW X3, fabricat in 2016, obtinut prin cumparare.Are 6 conturi curente si depozite bancare, in care declara 143.592 de lei si 5.793 de euro.Are o datorie la banca, un imprumut contractat in 2011, din care mai trebuie sa plateasca 5.863 de euro.Veniturile lui anuale nu sunt notate, iar sotia lui castiga 309.723 de lei, ca medic la Spitalul Universitar Carol Davila.Razvan Ionut PataliuRazvan Pataliu este membru al directoratului Hidroelectrica.Detine un teren agricol in Comuna Gogosari, Giurgiu, dobandit prin mostenire in 2008, cu o suprafata de 46.700 de metri patrati.Are un apartament si o casa in Giurgiu. Casa este mostenita in 2008 si are 250 de metri patrati, iar apartamentul este cumparat in 2008 s ...citeste mai departe despre " Ce averi au sefii Hidroelectrica. Compania de stat a inregistrat venituri uriase in ultimii ani " pe Ziare.com