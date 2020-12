Averile directorilor de aeroport din Romania. Zeci de hectare de pamant, bijuterii si tablouri de mii de euro

Florin DumitrescuFlorin Dumitrescu este directorul general al aeroporturilor Henri Coanda din Otopeni si Aurel Vlaicu din Baneasa, Bucuresti. A fost ales in ianuarie 2020, fiind al saselea om care ocupa aceasta functie in ultimii doi ani.Dumitrescu declara sapte terenuri in Corbeanca, judetul Ilfov, toate dobandite prin donatie in anii 2006, 2013, 2014 si 2019. Dintre acestea trei sunt intravilane si patru sunt agricole, fiind vorba de aproximativ noua hectare de pamant in total.Mai detine o casa de vacanta in Ilfov, dobandita in 2016 prin donatie, cu o suprafata de 149 de metri patrati, o casa in Bucuresti, cumparata in 2006, de 299 de metri patrati, o alta casa in Ilfov, cumparata in 2000, de 224 de metri patrati, dar si spatii comerciale in Bucuresti, cumparate in 2010, cu o suprafata de 903 de metri patrati.Are un scuter Piaggio-Vespa, fabricat in 2013, obtinut prin cumparare.In ultimul an a vandut doua terenuri pentru care a obtinut 24.500 de euro.Are patru conturi bancare in care declara 802.606 lei, 112.213 euro si 76.996 de dolari.Veniturile sale anuale sunt de 338.448 de lei ca director general la Akcent Residential Construction, 82.992 de lei ca membru al comitetului directorilor la Fondul de Investitii Kazah-Roman si 158.500 de lei din inchirierea unor spatii.Fiind vorba despre anul fiscal 2019, iar el fiind numit directorul aeroportului in 2020, nu este mentionat si salariul pe care il are pentru actuala functie.Sotia lui are un venit anual de 16.956 de lei de la Green Garden Design.David-Ioan CiceoDavid Ciceo este directorul general al Aeroportului Avram Iancu din Cluj din 1995.Declara patru terenuri, dintre care unul intravilan, unul agricol si doua extravilane.Primul, intravilan, este in Sacuieu, cumparat in 2007, cu o suprafata de 4.029 de metri patrati. Al doilea, agricol, este in Baciu, cumparat in 2005, si are aproape un hectar. Al treilea este extravilan, cumparat in 2012/2013, cu o suprafata de 30 de hectare. Ultimul, tot extravilan, este in Jichisu de Jos, dobandit prin mostenire, in 2013, si are peste 5 hectare.Mai noteaza o casa in Cluj Napoca, cumparata in 2007, de 244 de metri patrati. Sotia lui detine o cota pa ...citeste mai departe despre " Averile directorilor de aeroport din Romania. Zeci de hectare de pamant, bijuterii si tablouri de mii de euro " pe Ziare.com