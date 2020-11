Averea fiului lui Piedone: Vlad Popescu, "plantat" de PSD sa prinda un post de deputat la Suceava, declara sase autoturisme si doua motociclete

Conform declaratiei de avere, Vlad Popescu are un teren intravilan de 210 metri patrati, o casa de locuit de 111 metri patrati, doua motociclete marca Suzuki si sase autoturisme (doua masini Volkswagen Golf, o masina Saab, o masina marca Mazda, un autotursim Daihatsu si un autoturism marca Opel Astra), la care se adauga o remorca.In conturile lui si ale sotiei, Vlad Popescu are 80.269,74 de lei, 19.003 de dolari si 22.635 de euro.In anul 2020, Vlad Popescu declara ca a castigat 80.325 de lei ca inginer/director tehnic la Apa Proiect SRL, 6.600 de lei la SAPE SA ca sef birou cabinet directorat. De asemenea, a mai castigat 22.000 de lei ca membru in Consiliul Administrativ la Ecuaqua S.A. Calarasi si inca 79.541 de lei pentru aceeasi functie la Hidroelectrica S.A.Lansarea candidaturiiPSD Suceava si-a lansat candidatii la alegerile parlamentare, intr-o conferinta de presa online care a avut loc vineri, 6 noiembrie.Vlad Popescu si-a gasit atunci cu greu cuvintele pentru scurtul discurs pe care l-a sustinut. Pe alocuri, a fost chiar incoerent in exprimare."Ma numesc Vlad Popescu, am 31 de ani, sunt casatorit, sunt tata a doi copii. Aaaa... Am studiat Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Titu Maiorescu" Bucuresti, la zi. Aaaa... Am activat pana in prezent in mediul privat, mai exact, HoReCa. Sunt un om credincios, cu frica de Dumnezeu si vreau sa, cum sa va zic, sa aduc vocea sucevenilor sa fie auzita cat mai tare in Parlamentul Romaniei. Multumesc frumos", a spus acesta.Intrebat de reporterul "Adevarul" de ce a ales sa candideze pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputatilor, Vlad Popescu a declarat: "Am avut discutii cu dl. Stan (n.red Ioan Stan, presedintele PSD Suceava). Dl. Stan m-a propus pe acest post, pentru a candida in Suceava. Multa lume nu stie, am avut bunici care au trait in zona Moldovei. In fiecare an am fost in zona Moldovei, in fiecare an vacantele mi le-am facut in zona Moldovei". Reporterul "Adevarul": "Unde anume? Moldova este mare". Vlad Popescu: "In Neamt".Prezent la conferinta de presa, presedintele Ioan Stan a explicat ca informatiile potrivit carora Vlad Popescu a fost plantat de conducerea centrala a PSD pe lista pentru Camera Deputatilor a or ...citeste mai departe despre " Averea fiului lui Piedone: Vlad Popescu, "plantat" de PSD sa prinda un post de deputat la Suceava, declara sase autoturisme si doua motociclete " pe Ziare.com