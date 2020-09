Tronsonul de 17,9 kilometri din Iernut-Chetani, parte din A3, este realizat de asocierea Astaldi-Max Boegl. Constructorul a asternut in totalitate asfaltul, a finalizat nodul rutier Iernut si marcajele rutiere, conform Asociatiei Pro Infrastructura.Lucrarile au inceput in anul 2016 si se finalizeaza in luna septembrie a acestui an, conform contractului in valoare de 437,6 milioane de lei, fara TVA.In prezent, Romania are 855 de kilometri de autostrada, dupa ce anul acesta au fost inaugurati cei 5 kilometri intre Biharia si Bors, singura inaugurare de pana acum, in 2020. Dupa ce va fi deschis si lotul Iernut-Chetani, romanii vor avea la dispozitie 873 de kilometri de autostrada. ...citeste mai departe despre " VIDEO Autostrada Transilvania: Lotul Iernut-Chetani se deschide vineri circulatiei, in prezenta presedintelui Iohannis " pe Ziare.com