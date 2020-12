Valoarea contractului estimata este de 4,6 miliarde de lei fara TVA, fiind finantat din fonduri europene nerambursabile.Traseul are o lungime de 31,33 kilometri si cuprinde lucrari la 49 de poduri si viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse intre 250 m si 1590 m si un ecoduct in zona localitatii Lazaret.Termenul de finalizare prevazut este 18 luni proiectare si 50 de luni executie, conform factorilor de evaluare din documentatia de atribuire.Data limita de depunere a ofertelor este 29 ianuarie 2021.Autostrada Sibiu-PitestiCei 37,4 km de la Tigveni la Cornetu, parte din Autostrada Sibiu-Pitesti, contin primul si cel mai lung tunel montan care va fi construit in Romania - tunelul cu galerie dubla de 1,7 km de la Poiana. Contractul, cu o durata de proiectare si executie de minim 57 de luni si maxim 77 de luni prevede, pe langa tunel, si realizarea a 48 de poduri si viaducte de autostrada, un ecoduct, doua noduri rutiere si numeroase alte lucrari.Nu mai putin de 15 companii si asocieri de firme din Europa, China si Turcia au depus oferte la cea mai mare licitatie de autostrada din Romania de pana acum: peste 1 miliard de euro pentru lotul 3 din A1 Sibiu - Pitesti.In mai 2020 a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia Sectiunii 5 a Autostrazii A1 Sibiu-Pitesti cu italienii de la Astaldi, fiind vorba de 30,35 kilometri intre Curtea de Arges si Pitesti care vor costa 1,71 miliarde de lei plus TVA. TCiteste si:VIDEO Cum arata santierul autostrazii Sibiu-Pitesti: "In ritmul actual, exista toate sansele sa circulam pe primii kilometri pana la finalul anului 2022"Bataie pentru cel mai scump tronson licitat vreodata in Romania. Peste 1 miliard de euro pentru constructia a 37 de km din autostrada Sibiu - Pitesti ...citeste mai departe despre " Cat va costa tronsonul Boita-Cornetu din Autostrada Sibiu-Pitesti. Segmentul de 31 de kilometri a fost scos la licitatie de statul roman " pe Ziare.com