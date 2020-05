Explicatii de la autoritati: Cat e zona metropolitana, ce amenda riscam daca nu purtam masca si cate persoane pot participa la reuniunile in familie

Amenzile pentru nepurtarea mastii sunt intre 500 de lei si 2.500 de lei. Insa ele sunt prevazute in legea care abia de luni va intra in vigoare, deci nu exista cadru legal ca ele sa fie aplicate in acest weekend. La intrebarea cetatenilor, insa, autoritatile omit acest aspect si spun ca la inceput de stare de alerta dau doar avertismente, pana cand se familiarizeaza oamenii cu noile masuri.Cum se defineste zona metropolitana in interiorul careia cetatenii nu au nevoie de declaratie pe propria raspundere pentru a se deplasa?Sunt considerate ca facand parte din zona metropolitana localitatile aflate pe o raza de pana la 30 de kilometri fata de principalul oras (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati).Totodata, se va considera zona metropolitana Municipiul Bucuresti si intreg teritoriul judetului Ilfov.Persoanele peste 65 de ani au vreo restrictie de a iesi din casa sau vreun interval orar pe care trebuie sa il respecte?Hotararea CNSSU nr. 24 cu privire la declararea starii de alerta nu restrictioneaza deplasarea persoanelor de peste 65 de ani. Acestea pot parasi domiciliul in orice interval orar doresc. Ramane insa valabila recomandarea de a limita pe cat de mult posibil deplasarile si de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile pentru a reduce riscul infectarii cu noul Coronavirus.Declaratia pe propria raspundere necesara pentru justificarea deplasarii intre localitati poate fi scrisa si de mana?DA. Declaratia pe propria raspundere necesara pentru justificarea deplasarii intre localitati poate fi scrisa si de mana cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicitatii. In cazul in care o noua deplasare respecta acelasi traseu mentionat in declaratia pe propria raspundere, atunci aceasta poate fi refolosita si in alte zile, taind cu o linie data precizata initial si completand noua data aferenta zilei in care are loc deplasarea.Vor fi sanctionate persoanele care nu poarta masca?Purtarea mastii care acopera nasul si gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in s ...citeste mai departe despre " Explicatii de la autoritati: Cat e zona metropolitana, ce amenda riscam daca nu purtam masca si cate persoane pot participa la reuniunile in familie " pe Ziare.com