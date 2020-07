Pentru moneda europeana, BNR a afisat, miercuri, un curs de 4,8342 lei pentru un euro, mai mare cu 0,07 bani fata de cotatia de 4,8335 lei pentru un euro, stabilita in sedinta anterioara.In schimb, leul s-a apreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,1151 lei, in scadere cu 0,38 bani (-0,09%), comparativ cu valoarea de marti, respectiv 4,1189 lei pentru moneda americana.Totodata, leul a pierdut teren in fata francului elvetian, ajungand la o cotatie de 4,4925 lei, cu 1,06 bani peste cuantumul din sedinta anterioara (0,23%), de 4,4819 lei pentru un franc ...citeste mai departe despre " Aurul a atins miercuri un nou maxim istoric. Euro si francul elvetian au crescut, dolarul a scazut, in raport cu moneda nationala " pe Ziare.com