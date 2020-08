Au fost arestati parintii acuzati ca si-au violat fiul in varsta de 4 ani pentru a produce materiale pornografice

Cazul dateaza din 2014, dar a fost descoperit intr-o ancheta romano-americana. In timpul unei perchezitii, in Statele Unite ale Americii, a fost confiscat si calculatorul unui barbat, in care au fost descoperite imaginile cu romanii, potrivit Adevarul.Dosarul DIICOT a fost trimis in judecata in cursul lunii mai a acestui an. Tatal copilului a fost arestat pentru complicitate la viol si la pornografie infantila si a cerut eliberarea din arest preventiv in august 2020. Judecatorii au respins cererea."Faptele de care este acuzat inculpatul prezinta o gravitate ridicata, avand in vedere urmarile foarte grave asupra dezvoltarii psihice a copilului, tinand cont, de asemenea, de natura si numarul infractiunilor, de numarul actelor materiale retinute, de modul concret de comitere - dand dovada de dezinvoltura si determinarea infractionala, astfel ca lasarea inculpatului in libertate ar genera un sentiment de insecuritate sociala, precum si impresia generala ca impotriva unor fapte periculoase, organele statului nu actioneaza suficient. Suspiciunea de comitere a unor infra ctiuni de viol asupra propriului copil nu fac e decat sa dovedeasca dezinvol tura inculpatului in a incalca legea penala si totala nepasare in ceea ce priveste conduita pe care trebuie sa o adopte in societate", se arata in sentinta prin care inculpatul a fost mentinut in arest preventiv, potrivit sursei citate."Intr-adevar, infractiunile pretins comise de inculpat sunt de o gravitate sporita, avand in vedere modul si circumstantele in care ar fi fost savarsite: inculpatul, in coniventa cu sotia sa, ar fi profitat de fiul lor minor in varsta de 4 ani la acel moment, pentru a-si suplimenta substantial veniturile, realizand spectacole pornografice in care mama minorei l-a violat si agresat sexual pe baietel (in conditiile in care nu putea sa exprime un consimtamant valabil, data fiind varsta frageda), pentru satisfactia sexuala bolnava a unor clienti din strainatate. Inculpatul a fost se pare chiar prezent la savarsirea infractiunii de viol de catre presupusa autoare, incurajand-o pe aceasta in comiterea faptei. In total, se pare ca inculpatii au obtinut peste 25.000 de dolari", au mai aratat judecatorii. ...citeste mai departe despre " Au fost arestati parintii acuzati ca si-au violat fiul in varsta de 4 ani pentru a produce materiale pornografice " pe Ziare.com