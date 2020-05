Ciresele costa in unele piete din Capitala cat opt kilograme de carne de porc. 150 de lei kilogramul in Piata Baneasa, mai scumpe chiar ca anul trecut."E o tampenie, de 2 ori mai mult ca in Belgia, de 3 ori. Am luat, asta e...", a spus un cumparator.Cine are noroc gaseste si cirese mai ieftine: 80 de lei kilogramul, in piata de fite de la Floreasca. Insa, cei mai multi oameni sunt dispusi sa astepte luna iunie, cand vor fi mai ieftine."Asa de gust poate ca as incerca o mana de cirese, dar asteptam dincolo de ciresele de mai, sa mai vina ciresele de iunie care o sa fie precis mult mai ieftine", spune o doamna.Fermierii de la noi spera sa poata vinde luna viitoare ciresele romanesti la un sfert din pretul din import. ...citeste mai departe despre " Au aparut primele cirese de mai in pietele din Bucuresti, la un pret ce iti taie pofta " pe Ziare.com