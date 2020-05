Atentie! Sistemele de incalzire, ventilare si aer conditionat pot contribui la raspandirea coronavirusului: Ce sfaturi dau specialistii

"Romania Eficienta", un proiect privat, derulat de Energy Policy Group (EPG), in parteneriat cu OMV Petrom , prezinta mai multe recomandari pentru a preveni raspandirea la locurile de munca a virusului SARS-CoV-2 prin instalatiile de ventilare si climatizare, recomandand cresterea debitelor de aer de introducere/evacuare in sistemele de ventilare, utilizarea cu precautie a sistemelor de recuperare a caldurii, dar si evitarea recircularii centralizate in timpul pandemiei.Indicatiile sunt facute pe baza recomandarilor Federatiei Asociatiilor Europene de Incalzire, Ventilare si Aer conditionat (REHVA)."Tinand cont de modul foarte probabil de transmitere pe cale aeriana a virusului SARS-CoV-2, sistemele HVAC (incalzire, ventilare si aer conditionat) pot contribui atat la raspandirea virusului, cat si la reducerea ratei de transmitere. Particulele de mici dimensiuni pot fi transmise prin sistemele de ventilare, asa cum s-a dovedit in cazul tuberculozei, pojarului, gripei si febrei tifoide", se arata intr-un comunicat de presa.O cerinta preliminara pentru orice strategie de protectie in cladiri este ca sistemul HVAC sa fie bine proiectat, executat, pus in functiune si intretinut."Cresteti debitele de aer de introducere/evacuare in sistemele de ventilare. Intensificarea ratei de ventilare cu aer proaspat din exterior este utila, intrucat ajuta la diluarea concentratiei de particule de virus din cladire si chiar si de pe suprafete.In cladirile cu sisteme de ventilare mecanica, se recomanda un timp de functionare prelungit al acestor sisteme. O solutie preferabila este mentinerea in functiune a instalatiei de ventilare 24/7, cu debite de ventilare reduse atunci cand oamenii nu sunt in incaperi", arata proiectul.Sfatul general este de a introduce cat mai mult posibil aer proaspat din exterior. Totodata, sistemele de ventilare de evacuare a aerului viciat din toalete trebuie sa functioneze in permanenta.Daca facem ventilare din anumite zone ale cladirii in alta, de exemplu, transmitand aerul din birou spre zona de holuri, acest lucru trebuie stopat in perioada pandemiei."Utilizati cu precautie sistemele de recuperare a caldurii. In anumite conditii, particulele de virus din aerul extras pot reintra in cladire. Sistemele de recuper ...citeste mai departe despre " Atentie! Sistemele de incalzire, ventilare si aer conditionat pot contribui la raspandirea coronavirusului: Ce sfaturi dau specialistii " pe Ziare.com