Asiaticii sunt cei mai cautati angajati straini din Romania. Cei mai multi lucreaza in zona Capitalei

"Inspectoratul General pentru Imigrari a mentinut activitatea de primire a cererilor pentru obtinerea avizului de munca pe toata perioada de pandemie, astfel angajatorii au avut posibilitatea depunerii tuturor documentelor necesare obtinerii avizului de munca pentru cetatenii strainii.De la inceputul acestui an si pana in prezent, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari, au fost depuse 15.724 cereri de eliberare a avizelor de angajare, insa doar 15.281 dintre cetatenii straini au obtinut aviz in vederea admiterii pe piata fortei de munca din Romania", se arata intr-un raport transmis de IGI.Cele mai multe solicitari, in luna martieEvolutia lunara a cererilor privind eliberarea avizelor de munca cetatenilor straini, a variat, astfel ca cele mai putine cereri au fost depuse in luna mai (1.164), iar cele mai multe in luna martie (4.134).Strainii au ales sa munceasca in toate zonele tarii. Bucurestiul fiind pe primul loc in topul alegerilor acestora (5.346 de avize), urmat de judetele Constanta cu 1.709 de avize emise, Ilfov cu 1.639, Iasi cu 736 si Timis cu 687. Totodata, un numar mare de tipuri de avize au fost emise pentru lucratori permanenti (14.808) si detasati (724).Asiaticii, cei mai intalniti muncitori straini din RomaniaIn ceea ce priveste tara de origine a cetatenilor straini, multe dintre avizele de munca au fost emise persoanelor din Nepal (2.469), urmate de cele din Sri Lanka (2.187), India (2171), Vietnam (1.779) si Turcia (1.694).Anul trecut, IGI a inregistrat 33.634 de cereri pentru eliberarea avizului de angajare pe teritoriul Romaniei, cu 177,5% ai multe fata de 2018In anul 2019, Inspectoratul General pentru Imigrari a primit pentru avizare cereri de la 132 de tari. Au predominat cereri de vize de lunga sedere, numarul acestora fiind de 9.638, fata de 5.832 de vize de scurta sedere.Conform datelor de la IGI, Romania a fost atractiva din punct de vedere al deplasarilor pentru perioade scurte de timp, pentru strainii din Orientul Mijlociu si estul Asiei, cele mai multe venind din partea strainilor care veneau din Liban, Iran si Irak, numarul acestora insumand mai mult de 40% din total.Cei care au cerut vize de lunga seder ...citeste mai departe despre " Asiaticii sunt cei mai cautati angajati straini din Romania. Cei mai multi lucreaza in zona Capitalei " pe Ziare.com