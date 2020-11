Aproape o suta de trupe si cantareti i-au trimis, luni, premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisa in care ii cer sa includa artistii in schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural afectat de pandemie.Comunicatul Asociatiei MUZE:"Astazi a avut loc o Sedinta de Guvern, prezidata de doamna Vicepremier Raluca Turcan, sedinta privitoare la rectificarea schemei de ajutor de stat in valoare de 100 milioane de euro pentru sectorul cultural.La sedinta au fost invitati 7 participanti din domeniul artelor, dintre care 2 reprezentati ai MUZE - Asociatia pentru Teatru, Film, Muzica si Dans, prin Razvan Ailenei - Presedinte si Elena Ghenoiu - Vicepresedinte. Sedinta s-a desfasurat ca urmare a eforturilor MUZE de a solicita regandirea schemei de ajutor de stat pentru sectorul cultural, dat fiind ca beneficiarii directi ai acestor granturi nu erau artistii, ci doar SRL-urile si ONG-urile care lucreaza cu artisti.Va comunicam trei lucruri deosebit de importante, rezultate in urma Sedintei de Guvern de astazi, la care au participat si Razvan-Adrian Ailenei (Presedinte MUZE / Shatyr Tempesta) si Elena Ghenoiu (Vicepresedinte MUZE):1. S-a prelungit perioada de acordare a indemnizatiilor pentru artisti pana in iunie 2021;2. S-a stabilit regandirea schemei de ajutor de stat pentru granturile de 100 milioane de euro, tocmai ca beneficiarul direct sa fie ARTISTUL;3. Am obtinut prelungirea termenului de inscriere in Registrul Sectorului Cultural - https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/, care acum e deschis si persoanelor fizice"Cititi si:Loredana, Horia Brenciu si Holograf cer Guvernului sa fie inclusi in schema de ajutor de stat. Cine sunt ceilalti artisti care vor finantare de la stat ...citeste mai departe despre " Artistii au obtinut de la Guvern prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiilor, pana in iunie 2021. Se va regandi schema de ajutor de stat pentru granturile de 100 milioane de euro " pe Ziare.com