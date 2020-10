Adrian Albu, supravietuitor Colectiv ajuns consilier local in Bucuresti: "Am cicatrici, astea nu se vindeca. Autoritatile nu au invatat mare lucru"

Pana in luna februarie a acestui an, Adrian Albu a lucrat, timp de 18 ani, ca analist de software la Xerox Romania. Acum este consilier local la Primaria Sectorului 2 din Bucuresti, ales pe listele Aliantei USR-PLUS. Albu s-a inscris in PLUS, urmand exemplul lui Vlad Voiculescu, al lui Dragos Paslaru si al Ramonei Strugariu, oamenii despre care spune ca au ajutat cel mai mult victimele incendiului de la Colectiv.El este unul dintre supravietuitorii tragicului eveniment din noaptea de 30 octombrie a anului 2015. Cu gandul la drama de acum cinci ani, mandatul lui Adrian Albu de consilier local se va concentra pe respectarea normelor de securitate la incendiu in scoli, o problema ignorata in continuare de autoritatile romane."Este una dintre cele mai mari probleme la nivel de tara. Daca nu se respecta securitatea la incendiu, este foarte probabil sa nu se respecte nici alte norme. Voi incepe cu unitatile de invatamant, acolo este cel mai mare risc", spune Albu.O alta prioritate in Sectorul 2 al Capitalei este curatenia, urmata de reforma administratiei publice."Prima prioritate este curatenia, este cel mai murdar sector din Bucuresti. Dupa curatenie, debirocratizarea, in momentul de fata sunt multi oameni care lucreaza in primarie si nu stii ce fac acolo", sustine Albu.Cinci ani de la ColectivVineri, 30 octombrie 2020, se implinesc cinci ani de la incendiul din clubul bucurestean Colectiv, in urma caruia au murit 65 de persoane. Tragicul incident a scos la iveala probleme grave ale sistemului de sanatate si ale institutiilor publice. Cinci ani mai tarziu, cei implicati nu vad schimbari semnificative la nivel administrativ, ci doar in societatea civila."Societatea civila a inflorit dupa Colectiv. A fost un moment de rascruce in ceea ce priveste modul in care oamenii se raporteaza la cei care guverneaza. Din pacate, autoritatile nu au invatat mare lucru. Daca ar fi invatat si ar fi tras concluziile de rigoare, probabil ca am fi avut azi scoli cu normele de securitate la incendiu facute, am fi avut spitale care sa aiba macar raportarea reala de infectii nosocomiale, am fi avut politisti care sa ajute in timpul ...citeste mai departe despre " Adrian Albu, supravietuitor Colectiv ajuns consilier local in Bucuresti: "Am cicatrici, astea nu se vindeca. Autoritatile nu au invatat mare lucru" " pe Ziare.com