INTERVIU Germina Nagat, membru in Colegiul CNSAS: "S-au primit de la SIE peste 20.000 de dosare si cel al patriarhului nu se afla printre ele"

Supravegherea totala a populatiei prin "persoane de sprijin" pentru fiecare bloc al Patriei, orice aspect al vietii sociale fiind supravegheat. Despre chestiunea colaborationismului in ceea ce priveste fetele bisericesti si dezbaterea din spatiul public privitoare la Patriarhul Daniel in legatura cu dosarul acestuia, Germina Nagat declara ca pana in 2019 s-au primit de la SIE peste 20.000 de dosare, dosarul patriarhului aparent nu exista, insa este posibil sa nu fi fost distrus, nici al patriarhului si nici ale altor fete bisericesti. De asemenea, pentru ca Romania nu a avut o lege a lustratiei, pe listele parlamentare si locale "se rotesc de trei decenii informatori sau ofiteri de Securitate. (...) Ganditi-va ca un parlamentar sau un ales local fost securist primeste si pensia militara, si pe cea speciala". In timpul Revolutiei, in toate unitatile judetene ale Securitatii s-au distrus masiv dosare. "Procesele verbale de distrugere sunt intocmite la mai multe luni dupa evenimente, uneori chiar dupa mai mult de 1 an.".Ziare.com: Germina Nagat, la peste 30 de ani de la caderea Comunismului temele legate de fosta Securitate, dosare, sunt la fel de tulburatoare ca oricand. Mai mult, sentimentul in spatiul public este al unei istorii trunchiate, un sentiment si de frustrare, in conditiile in care personaje publice legate de fosta Securitate detin pozitii publice, iar procesele nu au facut lumina. E o trauma. Informatii incomplete despre Securitate, personaje publice cu legaturi cu fosta securitate. As porni interviul de la o afirmatie a dumneavoastra potrivit careia ideea ca Romania nu ar fi avut dizidenta este una total gresita. Este o speculatie a dumneavoastra sau pe ce va bazati?(Inscriptie scrisa de Mugur Calinescu pe panourile din centrul orasului Botosani, in 1981)Germina Nagat: Nu e o speculatie, e mai degraba o revelatie tarzie. Pana nu demult, cand vorbeam despre disidenta in perioada comunista, memoria ne ducea spre cateva personaje proeminente din trecutul recent. Numarabile, ar zice unii, pe degetele de la maini. Dar cu cat parcurgem arhiva fostei Securitati, cu atat mai multe povesti surprinzatoare ies la ive