Politisti din cadrul IPJ Braila au efectuat, pe 13 august, verificari la depozitul unei societati comerciale situat in incinta zonei portuare, ocazie cu care au fost descoperite 29 de tone azotat de amoniu, depozitate in aer liber, in conditii necorespunzatoare, ambalate in 58 de saci, de 500 de kilograme fiecare.In cauza a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "producerea, livrarea sau utilizarea ingrasamintelor chimice, precum si a oricaror produse de protectie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializarii", respectiv, "nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor, numai ambalate si in locuri protejate". ...citeste mai departe despre " Aproximativ 30 de tone de azotat de amoniu pastrate necorespunzator, descoperite de politisti la Braila " pe Ziare.com