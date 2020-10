Google plateste Apple cateva zeci de miliarde de dolari pentru a fi folosit in mod implicit pentru cautarile online. Este un deal care dateaza de multi ani, care a crescut ca valoare in timp si care este important pentru ambele companii - Apple are nevoie de un motor bun de cautare, iar Google are nevoie de utilizatori cu dare de mana.Insa, acest deal a atras atentia oficialitatilor americane, care investigheaza intelegerea dintre cei doi giganti si care se pare ca o vor folosi in tribunal impotriva Google, care a fost deja acuzat de politici anticoncurentiale pe cautare si shopping.In aceste conditii, Apple ar putea fi lasata fara motorul de cautare pe care l-a folosit atatia ani.O schimbare minora din iOS 14, prin care Apple afiseaza in unele cazuri (precum Today View, de exemplu) propriile rezultate cu link-uri catre site-urile web, indica faptul ca Apple ar lucra in prezent la o alternativa la Google pentru propriile produse, pe care sa o foloseasca in cazul in care va fi fortata sa renunte la intelegere.Apple l-a angajat in urma cu doi ani pe John Giannandrea, specialist in integrarea inteligentei artificiale in cautare, cel care era angajat la acea vreme la Google. Giannandrea a lucrat in acest timp la dezvoltarea capacitatilor de AI ale lui Siri.In ultima vreme, Apple rulat mai multe anunturi de angajare a specialistilor in motoare de cautare, alt indiciu care duce spre aceeasi concluzie.De asemenea, inca un indiciu vine din cresterea in ultima vreme a activitatii Applebot - botul Apple de indexare al site-urilor web.Mai ramane de vazut daca motorul de cautare al celor de la Apple va fi un produs independent sau parte a lui Siri si daca dupa pierderea deal-ului cu Google Apple va vinde reclame in paginile de cautare, ceea ce ar contraveni cu promisiunile pe care le face in ceea ce priveste protejarea intimitatii utilizatorilor sai. ...citeste mai departe despre " Apple lucreaza la propriul motor de cautare " pe Ziare.com