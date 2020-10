APADOR-Ch: Ministerul Finantelor este dezinteresat sa recupereze sumele platite de statul roman din cauza condamnarilor la CEDO

Potrivit asociatiei raspunderea magistratilor, "o marota folosita politic, mai mult pentru controlul justitiei decat pentru indreptarea erorilor ei, este in realitate, de multa vreme, o forma fara fond in societatea romaneasca".APADOR-Ch a anuntat luni, 26 octombrie, ca a dat in judecata Ministerul Finantelor pentru refuzul de a comunica in cate cazuri au fost demarate actiuni in justitie impotriva unor magistrati.Asta dupa ce expertii asociatiei au trimis o cerere MF, care i-a redirectionat catre Ministerul Justitiei, minister care i-a redirectionat inapoi catre Ministerul Finantelor."Pentru ca se vorbeste tot mai mult de raspunderea magistratilor, am facut din nou o solicitare de informatii publice la MFP, intreband acelasi lucru: daca si in cate cazuri a formulat actiuni in regres la adresa magistratilor care au gresit, si de pe urma acelor greseli statul roman a platit daune materiale. De data asta, spre uimirea noastra, Ministerul Finantelor ne-a raspuns sec ca "informatiile solicitate nu intra in sfera de competente a Ministerului Finantelor Publice. Prin urmare, va informam ca am redirectionat solicitarea dumneavoastra Ministerului Justitiei."La randul sau, Ministerul Justitiei ne-a raspuns ca a trimis inapoi solicitarea catre MFP, pentru ca acesta este titularul actiunii in regres si nimeni nu poate sa spuna in locul MFP daca si in cate cazuri a incercat sa recupereze daunele", arata cei de la APADOR."Vedem asadar ca in cativa ani, MFP nu numai ca nu s-a preocupat ca sa recupereze sumele platite de noi toti pentru greselile altora, dar nici macar nu mai vrea sa recunoasca asta, raspunzand cinstit la o cerere de informatii publice. Probabil MFP se considera competent doar sa plateasca din buzunarele tuturor niste daune, fara sa-l intereseze recuperarea lor", subliniaza expertii organizatiei non-guvernamentale.Potrivit APADOR-Ch, inca din 2017 se stia ca niciun magistrat nu a fost pus sa plateasca pentru erorile comise."Concret, stim deja din 2017 ca niciun magistrat nu a fost pus sa plateasca pentru erorile comise in cauze care au dus la condamnarea Romaniei la CEDO, si asta pentru ca regulile sunt facute astfel incat vinovatii sa nu poata fi trasi la raspundere.APADOR-CH a demonst ...citeste mai departe despre " APADOR-Ch: Ministerul Finantelor este dezinteresat sa recupereze sumele platite de statul roman din cauza condamnarilor la CEDO " pe Ziare.com