Anuntul referitor la vaccinul dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 a declansat un val de optimism in intreaga lume

Deocamdata nu este clar daca vaccinul ofera imunitate de lunga durata. Insa, anuntul a starnit imediat un val de optimism si o crestere a pietelor bursiere mondiale, la doar zece luni dupa secventierea genomului noului coronavirus, considerata o importanta reusita stiintifica.Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca anuntul este "incurajator", salutand intr-un mesaj publicat pe Twitter "o inovatie si o colaborare stiintifica fara precedent pentru a pune capat pandemiei!".Presedintele american Donald Trump a salutat o "veste excelenta". Joe Biden, care il va inlocui pe Donald Trump la Casa Alba pe 20 ianuarie, a evocat un semnal de "speranta".Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, amanate in acest an din cauza pandemiei, au declarat marti ca succesul anuntat reprezinta o "usurare", chiar daca au decis sa continue deocamdata pregatirile pentru Jocurile Olimpice , reprogramate pentru vara viitoare, intr-un scenariu fara vaccin.Potrivit Pfizer si partenerului sau german BioNTech, vaccinul lor, administrat in doua doze la trei saptamani distanta, este "90% eficient", conform rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat pe scara larga, aflat inca in desfasurare, si care nu au fost detaliate. Acest vaccin a redus riscul de imbolnavire cu 90% in cadrul grupului vaccinat, comparativ cu grupul placebo.Pentru americani, care au precomandat 100 de milioane de doze, acest fapt inseamna ca primele vaccinari ar putea incepe inainte de sfarsitul anului, conditia fiind aceea ca siguranta vaccinului sa fie confirmata pana saptamana viitoare. Pfizer a planificat sa depuna o solicitare de autorizare la Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite, care va decide daca vaccinul este sigur si eficient.Distribuirea vaccinului va deveni doar "o chestiune de cateva saptamani", a declarat pentru postul Fox News Alex Azar, secretar pentru Sanatate din administratia Donald Trump, in contextul in care presedintele american in exercitiu a facut din dezvoltarea vaccinurilor an ...citeste mai departe despre " Anuntul referitor la vaccinul dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 a declansat un val de optimism in intreaga lume " pe Ziare.com