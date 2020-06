ANM recomanda autorizarea Remdesivir in UE pentru pacientii infectati cu coronavirus

"Remdesivir este primul medicament impotriva COVID-19 care este recomandat pentru autorizare in cadrul UE", a precizat intr-un comunicat aceasta agentie europeana cu sediul la Amsterdam, precizand ca recomandarea sa va trebui sa fie aprobata de Comisia Europeana.EMA a anuntat joi ca unul dintre departamentele sale, denumit Comitetul pentru medicamente umane (CHMP), a recomandat folosirea medicamentului Remdesivir pentru adulti si adolescenti cu varste de peste 12 ani afectati de pneumonie si care necesita supliment de oxigen, adica pacienti "aflati in stare grava".Pretul cu care acest medicament va fi comercializat la nivel european nu este deocamdata cunoscut. In Statele Unite, el poate sa ajunga pana la 5.080 de dolari, in timp ce producatorii generici indieni vor vinde acest tratament cu un pret cuprins intre 5.000 si 6.000 de rupii (66,1 - 79,3 dolari).Sprijinul anuntat de EMA, care vine la doar cateva saptamani dupa analizarea in regim de urgenta a acestui medicament, se traduce prin faptul ca medicii vor putea sa prescrie de acum inainte in Europa medicamentul Remdesivir, produs de compania Gilead, care va fi cunoscut sub numele comercial Veklury, odata ce acesta va fi aprobat de Comisia Europeana, care respecta de obicei recomandarile formulate de CHMP.Autorizatia de comercializare conditionata permite unui tratament sa fie vandut timp de un an in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inainte ca toate datele necesare despre eficienta si efectele sale secundare sa fie disponibile. Compania Gilead trebuie sa prezinte aceste date finale pana in luna decembrie.Cererea pentru Remdesivir a crescut dupa ce acesta a devenit un medicament favorit in tratamentul administrat impotriva maladiei COVID-19, dupa ce a oferit rezultate promitatoare in testele preliminare. Compania Gilead se asteapta sa furnizeze peste 2 milioane de doze de Remdesivir pana la sfarsitul acestui an, de doua ori mai multe decat obiectivul sau initial, si intentioneaza sa testeze o versiune mai usor de folosit a medicamentului, administrata prin inhalare. Deocamdata, Remdesivir este administrat intravenos.Un studiu al EMA a demonstrat ca pacientii diagnosticati cu COVID-19 si tratati cu Remdesivir se recupereaza in medie ...citeste mai departe despre " ANM recomanda autorizarea Remdesivir in UE pentru pacientii infectati cu coronavirus " pe Ziare.com