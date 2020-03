Angajatorii pot depune, de miercuri, cererile pentru somajul tehnic. Cand vor primi banii si cand vor ajunge la salariati

Ministrul a explicat, pas cu pas, unde si cum se depun solicitarile. Astfel, cei care au angajati cu contracte individuale de munca pot trimite cererile la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din judetul in isi au sediul social.Solicitarile se depun online si ele contin: o cerere, declaratie pe proprie raspundere si lista angajatilor despre care solicita fondurile guvernamentale, anterior inregistrandu-i ca intrand in somaj tehnic."Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din judetul in care angajatorul are sediul social, vor primi, prin mijloace electronice, incepand de maine, astfel incat sa se inchida luna martie, solicitarile pentru primirea fondurilor in vederea acoperirii cheltuielilor pentru angajatii avand contracte individuale de munca, pe care i-au inregistrat in Revisal anterior ca intrand in somaj tehnic.Ce trebuie sa depuna un angajator care are angajati prin contracte individuale de munca, deja inscrisi in Revisal ca intrand in somaj tehnic la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din judetul in care isi au sediul social.Prin depunere inteleg comunicarea prin mijloace electronice: o cerere, declaratie pe proprie raspundere si lista angajatilor despre care solicita fondurile guvernamentale, anterior inregistrandu-i ca intrand in somaj tehnic", a declarat Violeta Alexandru.In ceea ce priveste angajatorii care au salariati cu alte forme de angajare decat contractele individuale de munca, acestia vor trimite cererile Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala.In acest caz, acestia vor trimite o cerere si o declaratie pe proprie raspundere. Insa, in cazul cluburilor sportive care au sportivi angajati prin contracte de activitate sportiva, fata de cerere si declaratie pe proprie raspundere se va atasa si lista sportivilor pentru care se solicita fondurile."La Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala din judetele in care persoanele avand alte forme de angajare decat contractele individuale de munca presteaza activitati se vor prezenta cei care lucreaza, de exemplu, prin PFA, prin forme de lucru tip intreprindere individuala, prin contracte de munca de drepturi de autor, dar si cluburile sportive care au angajati in alta forma de munca decat contractele individuale, cum ar fi contractele de activit ...citeste mai departe despre " Angajatorii pot depune, de miercuri, cererile pentru somajul tehnic. Cand vor primi banii si cand vor ajunge la salariati " pe Ziare.com