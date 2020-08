Angajatii care au lucrat in regim de telemunca pot primi 2.500 de lei de la Guvern. In ce conditii se dau banii

Banii se vor acorda la cererea si prin intermediul angajatorului, noteaza Mediafax. Totodata, Guvernul ar putea sprijini salariul celor carora li s-a redus timpul de lucru platit.Conditia pentru ajutorul de 2.500 de lei este ca persoana respectiva sa fi lucrat cel putin 15 zile lucratoare in regim de telemunca, pe perioada Starii de Urgenta, mai arata sursa citata.Din pachetul de masuri nou adoptate mai face parte sprijinirea reducerii cu pana la 50% a timpului de lucru al angajatilor. Daca apelezi, ca angajator, la reducerea timpului de munca pentru angajat, atunci il vei plati cu 50% din salariu, iar statul ofera o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul initial si salariul de dupa modificarea programului de munca.Sumele se vor plati prin acelasi mecanism de rambursare ca la somajul tehnic. Bugetul estimat pentru pachetul de masuri este 2,5 miliarde de lei si pot beneficia pana la 700.000 de angajati. ...citeste mai departe despre " Angajatii care au lucrat in regim de telemunca pot primi 2.500 de lei de la Guvern. In ce conditii se dau banii " pe Ziare.com