Povestea fabuloasa a unei angajate CEC Bank care a furat din conturi 1 milion de euro pentru a se razbuna pe sefi. Femeia a donat banii la biserici

Aceasta ar trebui sa achite bancii suma de 4.227.940 lei si 235.981 euro, dar magistratii care au judecat cererea de liberare conditionata au constatat ca nu are niciun venit. Prin urmare, femeia in varsta de 59 de ani nu a platit si nici nu va achita niciun leu din bani pe care i-a primit de la clienti pentru a-i depune in conturile bancare. Elena Metesan a executat peste 1.700 de zile de inchisoare, iar pentru a putea beneficia de liberare conditionata, ea trebuia sa execute 1.340 de zile."Detinuta nu a fost sanctionata disciplinar. Nu muncit in timpul detentiei, fiind inapta. A avut o comportare regulamentara si a dat dovezi de indreptare. A fost receptiva la activitatile cultural-educative. Pentru comportarea avuta a fost recompensata de 3 ori cu suplimentarea drepturilor.Condamnata executa pedeapsa in regim deschis. Persoana privata de libertate a fost obligata la despagubiri prin sentinta de condamnare, adica 4.227.940,06 lei si 235.981,21 euro dar din acte reiese ca aceasta nu are venituri", se precizeaza in minuta deciziei Judecatoriei Gherla din 15 ianuarie 2021.Scandalul a aparut in 2016Scandalul CEC Zlatna a izbucnit in august 2016, cand mai multi deponenti persoane fizice au constatat ca nu mai au niciu un leu in conturile bancare. Dosarul cu privire la o alta angajata a bancii, sora cu Elena Metesan, a fost disjuns, dar se afla in continuare la Parchet. Bani sustrasi din conturi au fost platiti, deja, de catre CEC catre 185 de clienti care si-ai pierdut sumele depuse in conturi.Un numar de 129 de clienti nu au fost despagubiti automat pe motiv ca nu detineau documente care sa ateste faptul ca ar fi avut in cont sumele de bani pe care le-au solicitat. Cea mai mare parte a acestora au actionat in judecata banca si au obtinut in justitie despagubirile solicitate.A vrut sa se razbune pentru conditiile de muncaIn declaratia data in fata anchetatorilor, Elena Metesan a spus ca nu a dorit sa prejudicieze clientii, cunoscand faptul ca oricum vor fi despagubiti si nici nu a dorit sa se imbogateasca, ea sustinand ca ar fi donat banii sustrasi. A afirmat, in schimb, ca era nemultumita de conditiile de munca, de modul in care a ...citeste mai departe despre " Povestea fabuloasa a unei angajate CEC Bank care a furat din conturi 1 milion de euro pentru a se razbuna pe sefi. Femeia a donat banii la biserici " pe Ziare.com