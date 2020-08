Pana la 59 de milioane de afaceri ar putea recurge la reducerea numarului de ore de munca sau salariile angajatilor, in industrii precum transportul si comertul cu amanuntul, potrivit unui studiu realizat de McKinsey & Company, o firma de consultatnta."Directorii companiilor isi dau seama ca pierderile vor dura mult mai mult decat pot supravietui in baza programelor de sprijin guvernamental, asa ca se restructureaza", a declarat Sebastian Stern, co-autor al raportului McKinsey& Company.O cincime din cei inscrisi in prezent in programele subventionate de munca cu program scurt sunt in zona "joburilor zombie", cum le-a numit banca germana Allianz , referindu-se la industria auto si cea aeriana, restaurante, magazine si hoteluri, precum si alte sectoare care nu sunt pregatite sa faca fata unei asemenea schimbari a comportamentului consumatorilor."Europa a reusit sa amortizeze efectele initiale ale crizei", a declarat John Hurley, manager senior in cercetare la Eurofound.Corporatiile si firmele de vanzare cu amanuntul care functioneaza mult sub capacitate de la inceputul crizei vor reduce zeci de mii de pozitii in toamna si pana anul viitor.Airbus, BP, Renault , Lufthansa, Air France, lantul de magazine Debenhams, Bank of Ireland, retailerul W.H. Smith si chiar McLaren Group, care include echipa de curse Formula 1, impreuna cu nenumarate companii mai mici se pregatesc sa disponibilizeze lucratori din fabrici, angajati din sectorul comertului cu amanuntul si inalti functionari."Directorii isi dau seama ca daunele care se vor resimti nu vor putea fi sustinute de programul de sprijin guvernamental, prin urmare au inceput restructurarile", a declarat Sebastian Stern, partener al McKinsey in Germania si co-autor al raportului privind impactul pandemiei asupra ocuparii fortei de munca. ...citeste mai departe despre " ANALIZA New York Times: Ridicarea restrictiilor nu scapa marile companii de criza. Europa se pregateste de "un tsunami al concedierilor" " pe Ziare.com