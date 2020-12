Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara activitatea in industrie si sectorul serviciilor, a scazut la 45,3 puncte in noiembrie, de la 50 de puncte in octombrie, potrivit unei estimari a companiei Markit, cu sediul la Londra. Este usor peste asteptarile analistilor, de 45,1 puncte.Un indicator PMI de peste 50 de puncte arata o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflecta o contractare a economiei."Exista indicii ca dupa reactiile initiale ale oamenilor de afaceri la restrictiile impuse pentru stoparea pandemiei activitatea in a doua parte a lunii a fost peste asteptari. Inca este o situatie dificila, dar nu atat de rea cum ne asteptam", a apreciat Peter Dixon, de la Commerzbank.Indicele care masoara activitatea in sectorul serviciilor din zona euro a scazut mai mult decat se estima, la 41,7 puncte, de la 46,9 de puncte in octombrie. Este cel mai redus nivel din mai, cand primul val al pandemiei afecta semnificativ Europa.Dar indicele privind asteptarile mediului de afaceri a urcat la 60,4 puncte, de la 56,5 puncte in octombrie. Conform datelor Reuters, economia zonei euro se va contracta in trimestrul patru din 2020, dar estimarile pentru 2021 vor fi revizuite in crestere, pe fondul optimismului legat de vaccinurile anti-COVID-19 si de asteptarile privind noi masuri de stimulare din partea Bancii Centrale Europene ( BCE )."Faptul ca vaccinurile sunt aproape de a fi folosite pe scara larga reprezinta un motiv de optimism pentru 2021", a declarat Dixon.Cititi si:In ciuda pandemiei, economia Elvetiei a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii 40 de ani ...citeste mai departe despre " Analiza de amploare: activitatea economica a scazut in zona euro in noiembrie, dar optimismul creste " pe Ziare.com