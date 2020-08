ANALIZA Bugetul zero pentru cercetare ameninta invatamantul superior din Romania. Cum a ramas Babes-Bolyai singura universitate din Romania in clasamentul Shanghai

Tari precum Ungaria sau Polonia au cinci sau chiar opt universitati in acelasi clasament. Mai mult, Universitatea Bucuresti, cea care a iesit in 2020 din clasament, nu se poate lauda nici macar cu o colaborare de succes cu autoritatile locale, precum e cazul primariei din Cluj si universitatea locala, primaria Capitalei ignorand de decenii expertiza si know-how-ul specialistilor de la UB.Expertii in Educatie trag un semnal de alarma ca o astfel de politica, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) nu doar anul acesta, dar si in ultimul deceniu, vine cu costuri imense pe termen mediu si lung, nu doar in irelevanta domeniului cercetarii dar si al pregatirii fortei de munca viitoare. Mai mult, asa cum colaborarea de succes intre Babes-Bolyai si Primaria Cluj a aratat, o universitate cu un statut international nu este doar o emblema a unei mari metropole, dar reprezinta un motor de dezvoltare local si un magnet pentru companiile internationale.Babes-Bolyai, singura universitate din Romania in clasamentul ShanghaiAnul acesta, Universitatea Babes-Bolyai este singura universitate din tara noastra ce intra in topul Shanghai al celor mai bune 1.000 de universitati din lume, ocupand pozitia 701-800. Clasamentul este unul dintre cele mai prestigioase, luand in considerare corpul academic dar si absolventii in ceea ce priveste premiile Nobel castigate, medaliile Fields in matematica, dar si numarul de articole in publicatiile de top precum Nature sau Science. Primele locuri in acest clasament spun totul: Harvard, Stanford, Cambridge, MIT, Berkeley, Princeton.Daca in clasamentul din acest an Babes-Bolyai isi mentine pozitia din anul anterior, Universitatea Bucuresti, care in 2019 se afla pe pozitia 901-1.000, nu se mai regaseste printre primele 1.000 de pozitii. Spre comparatie, Polonia o tara cu un PIB dublu comparativ cu Romania, are nu mai putin de opt universitati in acest clasament, prima dintre ele, Universitatea din Varsovia aflandu-se pe pozitia 301-400. Ungaria, o tara cu un PIB sub cel al Romaniei dar peste tara noastra raportat pe cap de locuitor, are cinci universitati, doua dintre ele pe pozitiile 601-700. Grecia, o alta tara cu un PIB sub Romania are sa ...citeste mai departe despre " ANALIZA Bugetul zero pentru cercetare ameninta invatamantul superior din Romania. Cum a ramas Babes-Bolyai singura universitate din Romania in clasamentul Shanghai " pe Ziare.com