Florin Citu a anuntat ca ANAF a inceput un control la FRF

"In 17.11.2020, echipele de control ale ANAF au inceput un control la Federatia Romana de Fotbal, in urma informatiilor aparute in spatiul public", a declarat Citu."In acest moment, se face analiza documentelor, iar cand acest raport va fi finalizat, il vom face public", a mai spus Florin Citu.