Autoritatile s-au sesizat din oficiu dupa ce pe retelele de socializare au"La data de 12 iulie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Constanta, impreuna cu inspectori ai Directiei de Sanatate Publica Constanta, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca mai multe persoane nu ar fi respectat distantarea fizica ceruta de normele de protectie sanitara, in timpul desfasurarii unor activitati recreative, intr-un parc dintr-o statiune de pe litoral.Astfel, echipa de control, formata din politisti si inspectori DSP, s-a deplasat la fata locului si a constatat ca un operator economic nu a respectat conditiile distantarii fizice pe timpul organizarii unui eveniment recreativ in incinta parcului", a transmis Politia.Ca urmare a celor constatate, politistii au sanctionat contraventional operatorul economic, conform art. 65 lit. l din Lg. 55/2020, cu amenda in cuantum de 2.000 de lei.Totodata, inspectorii DSP au aplicat operatorului economic o sanctiune contraventionala in cuantum de 10.000 lei, cf. art. 30 lit. m din HG 857/2011, verificarile fiind desfasurate in amanunt de catre reprezentantii acestei institutii.In continuare, politistii din cadrul I.P.J. Constanta monitorizeaza activitatea operatorului economic, pentru a preintampina un eventual incident similar. ...citeste mai departe despre " Amenzi la un Aqua Park de pe litoral pentru nepastrarea distantarii sociale " pe Ziare.com