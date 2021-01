Amenda de 1.000 de lei aplicata unui roman care a parcat pe locul pentru persoane cu handicap, considerata "excesiva"

Tribunalul Bucuresti a pronuntat la inceputul lunii decembrie 2020 sentinta finala intr-un proces in care un sofer din Bucuresti a contestat o amenda de 1.000 de lei primita din partea politistilor de la DGPMB pentru ca a parcat pe un loc dedicat persoanelor cu dizabilitati.In proces, judecat in prima instanta la Judecatoria Sectorului 2, soferul a cerut anularea amenzii sau transformarea amenzii in avertisment, invocand faptul ca "s-a uitat pe trotuar pentru a vederea semnele de circulatie care-i interzic parcarea in acea zona si nu a observat nimic care sa-l incrimineze".Soferul a mai aratat ca s-a uitat sub masina, dar "din cauza zapezii care acoperea asfaltul nu se putea observa daca au fost trasate insemne specifice unei astfel de parcari". Barbatul a mai aratat ca a considerat ca amenda de 1.000 de lei este "foarte mare", acesta fiind si motivul pentru care a cerut sa fie mentionat in procesul-verbal ca "nu este de acord cu aceasta amenda intrucat in zona nu sunt amplasate semne distinctive, iar din cauza zapezii necuratate din parcare nu a avut cunostinta ca acele locuri sunt rezervate persoanelor cu handicap".A convins judecatorii ca un avertisment este suficientJudecatoria Sectorului 2 a transformat amenda in avertisment considerand ca "petentul a afirmat si dovedit buna sa credinta, in sensul ca a recunoscut savarsirea faptei, insa a invocat drept cauze exoneratoare de raspundere conditiile meteo si inexistenta indicatoarelor pentru persoanele cu handicap"."Buna sa credinta s-a mentinut si cu ocazia promovarii prezentei plangeri contraventionale, ocazie cu care petentul nu a incercat sa induca in eroare instanta de judecata si nu si-a exercitat abuziv dreptul recunoscut de legiuitor de a contesta procesul-verbal de contraventie intocmit pe seama sa.Luand in considerare imprejurarile in care fapta a fost savarsita (lipsa informarii participantilor la trafic in legatura cu locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap in conditiile acoperirii cu zapada sau gheata a semnelor internationale pentru persoane cu handicap), instanta apreciaza ca fiind excesiv cuantumul amenzii de 1.000 lei aplicate petentului pentru fapta savarsita", se arata in sentinta pri ...citeste mai departe despre " Amenda de 1.000 de lei aplicata unui roman care a parcat pe locul pentru persoane cu handicap, considerata "excesiva" " pe Ziare.com