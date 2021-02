De ce a fost anulata amenda de 80.000 de euro primita de ING dupa dublarea platilor facute cu cardul

In noiembrie 2019, ANSPDCP anunta ca a amendat ING Bank cu 80.000 de euro pentru ca "a incalcat prevederile art. 25 alin. (1) coroborat cu art. 5 alin. 1 lit. f) din RGPD". Investigatia asupra bancii a fost declansata dupa ce platile cu cardul ale mai multor clienti au fost dublate."Operatorul nu a asigurat respectarea principiului protectiei datelor incepand cu momentul conceperii si cel al protectiei implicite a datelor (privacy by design si privacy by default), intrucat nu a procedat la adoptarea de masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare, privind integrarea de garantii adecvate in sistemul automatizat de prelucrare a datelor in cadrul procesului de decontare al tranzactiilor cu cardul, fiind afectat un numar de 225.525 de clienti ale caror operatiuni de plata au fost dublate in perioada 8-10.10.2018", anunta Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal dupa aplicarea amenzii.Sanctiunea, contestata in instantaPrintr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti, ING a dat in judecata ADSPDCP cerand anularea amenzii de 80.000 de euro. In proces, ING a aratat ca "incidentul operational din data de 08.10.2018 vizat de investigatie se refera la dublarea anumitor operatiuni de plata efectuate cu carduri bancare emise de Ing Bank, ca urmare a unei erori umane ce a condus la procesarea de doua ori a fisierului de plati".Banca a mai aratat in proces ca pentru decontarea platilor cu cardul sunt procesate fisiere de plati individualizate pentru fiecare zi calendaristica continand tranzactiile cu cardul aferente zilei respective.In cazul tranzactiilor efectuate in zilele de sambata si duminica sau in zilele de sarbatoare legala, tranzactiile sunt inregistrate in cadrul cate unui astfel de fisier si fisierele respective sunt procesate in cursul zilei de luni sau in prima zi lucratoare ulterioara sarbatorii legale, astfel ca in aceste zile sunt procesate mai multe astfel de fisiere in aceeasi zi.ING a mai aratat ca incidentul cu dublarea platilor a avut loc din cauza ca in aplicatia interna doi angajati au procesat un fisier de plati in paralel. "Cei doi angajati ai ING Bank sunt persoane autorizate si au atributii de procesare a fisierelor ...citeste mai departe despre " De ce a fost anulata amenda de 80.000 de euro primita de ING dupa dublarea platilor facute cu cardul " pe Ziare.com