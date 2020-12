Amenda de 2.500 de lei pentru turistii care nu respecta regulile domeniului schiabil, in Sinaia, si raman pe partii dupa inchiderea acestora

Primarul statiunii sustine ca nu va tolera exprimari de genul "Hai ca a venit taxiul" ale unor turisti beti care solicita interventia Salvamont pentru ca nu s-au aflat la telegondola atunci cand aceasta a facut ultima cursa zilnica de coborare de pe munte. Primaria Sinaia anunta ca a stabilit ca turistii care nu respecta regulile impuse pe domeniul schiabil pot fi sanctionati cu amenzi de 2.500 de lei."Decizia vine in urma cresterii numarului de persoane care refuza sa coboare de pe munte spre sfarsitul programului de lucru al operatorilor instalatiilor pe cablu, chiar daca exista informari cu privire la orele de functionare. In plus, exista turisti a caror viata nu este pusa in pericol, dar care solicita interventia echipajului Salvamont Sinaia la mult timp dupa terminarea programului de lucru al instalatiilor pe cablu" informeaza Primaria Sinaia intr-un comunicat dat publicitatii miercuri.Edilul orasului, Vlad Oprea, a declarat ca isi doreste ca turistii sa fie in siguranta pe partiile din statiune, motiv pentru care a solicitat suplimentarea fortelor de ordine care sa se asigure ca sunt respectate regulile de protectie sanitara. In plus, primarul spune ca nu va mai tolera ca turisti beti sa ceara interventia echipelor de la Salvamont pentru ca nu au vrut sa coboare de pe munte cu mijloacele de transport pe cablu."O masura suplimentara pe care am stabilit-o vizeaza sanctionarea persoanelor care nu respecta programul de lucru al instalatiilor de transport pe cablu si care sfideaza regulile bunului simt. Nu tolerez exprimarile de tipul "Hai ca a venit taxiul!" ale celor aflati sub influenta bauturilor alcoolice, care confunda serviciile de transport in comun cu cele de salvare montana" a declarat Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.Primaria Sinaia anunta de asemenea ca vor fi amendati si agentii economici care desfasoara activitati de alimentatie publica in golul alpin al statiunii si care nu isi vor adapta programul de lucru in concordanta cu programul instalatiilor de transport pe cablu.Va mai recomandam si:Aglomeratie pe partie, in Sinaia. Salvamont, solicitat sa intervina in zeci de situatii. Primarul a cerut mai multi jandarmi ...citeste mai departe despre " Amenda de 2.500 de lei pentru turistii care nu respecta regulile domeniului schiabil, in Sinaia, si raman pe partii dupa inchiderea acestora " pe Ziare.com