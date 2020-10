"Astazi, am vizitat locul tragediei de la Colectiv, pentru a onora memoria victimelor si a ma ruga pentru cei aflati inca in suferinta. Nu pot sa imi inchipui prin ce trec familiile celor care au pierit, majoritatea in agonie teribila", afirma Zuckerman.El afirma ca a citit povesti si marturii ale celor care au fost raniti sau care inca duc o lupta zilnica."Desi nu pot sa sterg raul din trecut, pot sa ii asigur ca Statele Unite sunt partenerul lor de neclintit in crearea unei Romanii lipsite de coruptie, conduse de un guvern transparent, care serveste nevoile cetatenilor sai. Nu trebuie sa uitam mesajul "Coruptia ucide"; le datoram acest lucru celor care au murit, celor care au fost raniti, familiilor si prietenilor indoliati, precum si generatiilor viitoare", a declarat Ambasadorul Adrian Zuckerman.In seara de 30 octombrie 2015, un incendiu de proportii a izbucnit din cauza unor artificii in clubul Colectiv, unde formatia Goodbye to Gravity sustinea un concert. In urma acestei tragedii au murit 64 de persoane. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA, la Colectiv: Nu trebuie sa uitam mesajul "Coruptia ucide". Le datoram acest lucru celor care au murit si celor care au fost raniti " pe Ziare.com